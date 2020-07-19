شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلي: قيود كورونا «تخنق» اقتصاد البلاد والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يوم أمس السبت إن تدابير العزل العام التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "تقتل" كما أنها "تخنق" اقتصاد البلاد.

وأضاف " بدون الرواتب والوظائف سيموت الناس" مشيرا إلى القيود التي فرضتها بعض الولايات والبلدات. وقال إن "العزل العام يقتل" مضيفا أن بعض الساسة خنقوا الاقتصاد بفرض تطبيق حظر التجول.

ويأتي بيان بولسونارو في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ينكمش الاقتصاد البرازيلي بنسبة 6.4 في المئة هذا العام نتيجة تضرره من الجائحة.