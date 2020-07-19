شكرا لقرائتكم خبر عن موقع كردى يكشف تفاصيل متاجرة أردوغان ومخابرات تركيا بنساء داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع"ANF" الكردى، عن متاجرة الاستخبارات التركية بنساء تنظيم داعش الإرهابى، وتهريبهن مقابل المال.

الموقع كشف على لسان مصادر فى قوات الأمن فى شمال وشرق سوريا، لقد أثبتنا أن الاستخبارات التركية تهرب نساء داعش من مخيم الهول من خلال شبكات الاتجار بالبشر، وتبيعهن لعائلاتهن مقابل المال.

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وتدرك قوات الأمن فى شمال وشرق سوريا منذ فترة طويلة أن الاستخبارات التركية تسعى لتهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابى من مخيم الهول، ووضعتهم تحت المراقبة، حتى أنها قامت بتوقيف بعض العمليات التى أقدمت عليها الاستخبارات التركية المتعلقة بتهريب عناصر من تنظيم داعش الإرهابى من المخيم.

وتحدث مصدر موثوق به، وهو عضو فى قوات الأمن، لوكالة فرات للأنباء، عن أسباب تهريب الاستخبارات التركية لنساء داعش من مخيم الهول، قائلاً: «لقد علمنا منذ مدة بوجود مجموعة تابعة للاستخبارات التركية تعمل على تهريب نساء داعش من المخيمات، فى مقدمتها مخيم الهول».

وأضاف: «نحن بدورنا نجرى تحقيق حيال ذلك، وقد ألقينا القبض على بعض التجار الذين يمارسون هذه الأعمال باختطاف نساء داعش اللاتى يرغبون فى اختطافهن. ونتيجة للتحقيقات التى أجريناها، وجدنا أن هناك مجموعة داخل الاستخبارات التركية على اتصال بأسر النساء فى مختلف البلدان، ويقومون باختطاف هؤلاء النساء وبيعهن لعائلاتهن مقابل مبلغ كبير من المال.