حالة الطقس: أجواء شديدة الحرارة حتى الثلاثاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصاً في المناطق المنخفضة.

وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء الى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الإثنين، تسود أجواء شديدة الحرارة في كافة المناطق، ، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 درجات، ومع ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الموجة الحارة.

وتكون درجات الحرارة مرتفعة في معظم المناطق، في حين تسود أجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول في المساء إلى شمالية مع هبات نشطة أحيانا.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ولكن مع بقاء الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

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وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق المنخفضة وتنكسر قليلاً في الجبال.

وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول مع ساعات الليل المتأخر إلى جنوبية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة الى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.

وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي3 -4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال.

وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.