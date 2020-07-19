شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي بنهاية يوم 18 يوليو نزولا من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة ولجنة الصحة المحلية في شينجيانغ إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل حالة جديدة واحدة لشخص لم تظهر عليه أعراض في شنغهاي. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.