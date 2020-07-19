شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة ولجنة الصحة المحلية في شينجيانغ إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل حالة جديدة واحدة لشخص لم تظهر عليه أعراض في شنغهاي. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.