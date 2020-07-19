اخبار العالم

الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس في البر الرئيسي بنهاية يوم 18 يوليو نزولا من 22 حالة قبل يوم.

وقالت اللجنة ولجنة الصحة المحلية في شينجيانغ إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 13 حالة في مدينة أورومتشي عاصمة منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية تسجيل حالة جديدة واحدة لشخص لم تظهر عليه أعراض في شنغهاي. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 16 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا