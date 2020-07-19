شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يناقش تعزيز «الردع العسكري» حول شبه الجزيرة الكورية والان نبدء بالتفاصيل

ترأس الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اجتماع اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم وناقش "القضايا الرئيسية المتعلقة بمواصلة تعزيز الردع العسكري في البلاد" ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الأحد. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع الذي عقد يوم السبت ناقش أيضا "المهمة الاستراتيجية" للوحدات العسكرية الرئيسية للتعامل مع "الوضع العسكري حول شبه الجزيرة الكورية". وقالت الوكالة إن "الاجتماع الموسع ناقش قضايا تكثيف الحزب تعليم وتوجيه القادة والمسؤولين السياسيين بالجيش الشعبى" و "شدد على ضرورة تسليح الضباط القادة الشباب".

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