شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في التشيك وسلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت محطة "سي تي كيه" أن جمهورية التشيك بها حاليا 4705 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل أكبر عدد من الحالات النشطة منذ أبريل.

وأعلن يوم السبت عن تسجيل 53 حالة جديدة، ولكن في كل يوم من الأيام الأربعة السابقة، سجلت السلطات الصحية أكثر من 100 حالة جديدة في اليوم.

وفي منطقة التعدين في مورافيا سيليزيا، تم الإعلان عن تشديد إجراءات الوقاية بعد زيادة يوم الجمعة وهو ما واجه انتقاد.

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Iوذكرت "سي تي كيه" أن سياسيين معارضين طالبوا وزير الصحة آدم فوجتيك بالاستقالة، لكنه رفض وقال إنه "آسف للغاية" لأن السلطات الصحية الإقليمية فرضت قيودا مفاجئة.

كما أعلنت سلوفاكيا المجاورة عن زيادة في الأيام الأخيرة، بعد أسابيع من عدم وجود إصابات جديدة تقريبًا. وتم تأكيد 11 حالة جديدة يوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ مارس إلى 1976 فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 28 شخصا.

وشددت الحكومة في براتيسلافا إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من ما يسمى "البلدان الخطرة".