ليست كورونا.. وزير التجارة الأمريكي في المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت محطة فوكس نيوز، السبت، إن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس دخل مستشفى في نيويورك يوم الجمعة بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام.
وقال متحدث باسم الوزارة، لـ"فوكس نيوز" إن "روس البالغ من العمر 82 عاما أدخل المستشفى بسبب " مسائل بسيطة ليس لها علاقة بفيروس كورونا".
ونقلت المحطة عن المتحدث قوله إن روس "على ما يرام ونتوقع خروجه قريبا".
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