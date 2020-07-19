الجيش الصومالي يقتل 18 من عناصر "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذ الجيش الصومالي بدعم جوي فرنسي عملية عسكرية على مواقع حركة الشباب الإرهابية بجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 18 من عناصرها.



وقالت وسائل إعلام صومالية، إن "العملية العسكرية جرت بفضاء جيليب جنوبي البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 من العناصر الإرهابية بالإضافة إلى قياديين".

يُذكر أن آخر مرة قدمت فيها فرنسا الدعم للجيش الصومالي في عملياته الأمنية، كانت خلال شهر يناير 2013.

وتقاتل حركة الشباب الإرهابية من أجل السيطرة وفرض سيادتها في الصومال، الواقعة بالقرن الأفريقي، منذ سنوات.

ويسيطر أعضاء الحركة على مناطق شاسعة جنوب ووسط الصومال، ويهاجمون قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر.