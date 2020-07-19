جاهزية بنية الاتصالات.. أبرز اشتراطات "تعليم البرلمان" للتعليم الإلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب بلجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة سيكون لها لقاء مع وزارة التربية والتعليم للتعرف على تفاصيل خطة العام الدراسى الجديد 2020/2021، فى ظل جائحة كورونا حال استمرارها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن اللجنة التقت بوزارة التعليم العالى وتعرفت على خطتها للعام الجديد والتى لم تختلف عما أعلنته وزراة التربية والتعليم فى دراسة تقليص العام الدراسى ليومين فقط وتقسيم الطلبة لمجموعات.

وأوضحت أن اللجنة طالبت فى اجتماعها مع وزارة التعليم العالى وأيضا ستطالب مع وزارة التربية والتعليم بضرورة إعداد وجاهزية البنية التحتيه للإتصالات وتقويتها للاعتماد عليها بشكل جذري فى التعليم عن بعد والتدريب السريع للمعلمين حتي يكون هناك استفادة حقيقية للطالب من هذه التجربة.

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ولفتت إلى أن هناك اتجاه لوزراتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، لتبني الدمج بين الطريقة التقليدية للتعليم والتعليم عن بعد و الاستعانة ببنك المعرفة، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث مع الوزارة خلال الأيام القادمة آليات إتمام وتنفيذ عملية الدمج، والتى ستكون خلال أزمة كورونا أو حتي بعد هذه الجائحه، وهو ما ستؤكد عليه اللجنة فلا يمكن إلغاء اليوم الدراسى والاعتماد على التعليم عن بعد فقط .

ولفتت إلى أنه من ضمن الجوانب الإيجابية التى أفرزتها هذه الجائحة بأنها فرضت علينا الدخول سريعا واقتحام أساليب التعليم الحديثة والتي كانت تؤخذ فى مسار بطئ بسبب مقاومة من بعض أولياء الأمور أو عدم وجود إرادة قوية فى اعتماد هذا الاتجاه بشكل رئيسى.

وكان قد ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه، كما كان قد أعلن أن هناك دراسة لعمل المدارس يومين فقط.