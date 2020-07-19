زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في جمهورية التشيك وسلوفاكيا

محمد اسماعيل - القاهرة - براتيسلافا - (د ب أ):

ذكرت محطة "سي تي كيه" يوم السبت أن جمهورية التشيك بها حاليا 4705 أشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل أكبر عدد من الحالات النشطة منذ أبريل.

وأعلن يوم السبت عن تسجيل 53 حالة جديدة، ولكن في كل يوم من الأيام الأربعة السابقة، سجلت السلطات الصحية أكثر من 100 حالة جديدة في اليوم.

وكانت الذروة السابقة في الحالات النشطة التي شهدتها البلاد في 11 أبريل الماضي عندما كان بها 4737 حالة.

في حين أن عدد الحالات في ارتفاع مستمر، سجلت البلاد أقل من 14 ألف حالة إصابة بالمرض منذ بداية تفشي المرض في مارس - وهو تفش أقل شدة مما هو عليه في دول أخرى في أوروبا.

وفي منطقة التعدين في مورافيا سيليزيا، تم الإعلان عن تشديد إجراءات الوقاية بعد زيادة يوم الجمعة وهو ما واجه انتقاد.

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وذكرت "سي تي كيه" أن سياسيين معارضين طالبوا وزير الصحة آدم فوجتيك بالاستقالة، لكنه رفض وقال إنه "آسف للغاية" لأن السلطات الصحية الإقليمية فرضت قيودا مفاجئة.

وقال الوزير إن الإجراءات كانت صحيحة بشكل أساسي، ولكن كان ينبغي إعطاء الناس الوقت لإعداد أنفسهم،وفقا لـ" سي تي كيه".

وفرض ارتداء الكمامات بشكل إجباري مجددا في المتاجر، والتي تم إلغاؤها في جميع أنحاء البلاد منذ 1 يوليو.

كما أعلنت سلوفاكيا المجاورة عن زيادة في الأيام الأخيرة، بعد أسابيع من عدم وجود إصابات جديدة تقريبًا. وتم تأكيد 11 حالة جديدة يوم السبت، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ مارس إلى 1976 فيما بلغت حصيلة الوفيات بالفيروس 28 شخصا.

وشددت الحكومة في براتيسلافا إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين من ما يسمى "البلدان الخطرة".