المكسيك تسجل 578 وفاة و7615 إصابة جديدة بكورونا المزيد

تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 14.16 مليون شخص، في حين وصل عدد الوفيات 597250 حالة، في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 139205 حالات وفاة وثلاثة ملايين و666280 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 77851 حالة وفاة ومليوني 046328 ‬حالة إصابة.

وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة 26273 حالة وفاة ومليون 038716 حالة إصابة، فيما حلت روسيا في المركز الرابع مسجلة 12247 حالة وفاة و765437 حالة إصابة.

جنوب أفريقيا تحتل المركز الخامس

واحتلت جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جنوب أفريقيا، السبت، تسجيل إصابة 13 الفا و 285 شخصا جديدا بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 350 ألفا و879 حالة، ما يضعها في الترتيب قبل بيرو ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في أفريقيا.

وتأتي جنوب أفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا ويبلغ عدد سكان كل دولة من تلك الدول منفردة أكبر من جنوب أفريقيا البالغ عدد سكانها 57 مليونًا.





أمريكا.. 3.66 مليون إصابة و140 ألف وفاة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% لتصل إلى 3.66 مليون حالة حتى الساعة 12:01 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي وأن حالات الوفاة بلغت 139426 حالة.

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة بإجمالي 405551 حالة، حيث لم تسجل زيادة كبيرة في معدل الإصابات في الولاية عن معدل الإصابات المسجلة في نفس التوقيت، الجمعة.

وشهدت ولاية ايداهو زيادة في حالات الإصابة بنسبة 4.7% مقارنة بنفس التوقيت من الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 13753 حالة.

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وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، حيث تم تسجيل 122 حالة وفاة هناك.

كندا.. 111559 إصابة وقرابة 9 آلاف وفاة

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 111 ألفا و559 حالة حتى الساعة السابعة والنصف، السبت، بتوقيت تورنتو، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في كندا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 8884 حالة، بينما تعافى 98 ألفا و281 مصابا حتى الآن.





وأعلنت كندا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 24 أسبوعا، وسجلت كندا 415 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة.

المكسيك.. العدد الحقيقي أكبر بكثير

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، السبت، تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 338913 حالة وحالات الوفاة إلى 38888 حالة.





وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

العراق تسجل 2049 إصابة جديدة

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الاصابات منذ تفشي الوباء إلى90220.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان، بتسجيل 75 حالة وفاة جديدة, ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691, فيما سجل 1997 حالة شفاء جديدة ,ما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 58492 حالة شفاء, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 2837 , منهم 397 في العناية المركزة.