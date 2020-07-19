الحشد الشعبي في العراق يعلن تطهير أطراف بحيرة حمرين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد



أعلن الحشد الشعبي في العراق قيام قوة من اللواء 110 بتطهير أطراف بحيرة حمرين الواقعة شمال شرق محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد الشعبي ان قوة من اللواء 110 ضمن قيادة عمليات قاطع ديالى للحشد الشعبي نفذت، صباح يوم السبت، عملية أمنية في اطراف بحيرة حمرين وتل سليمة والطبج واطراف قرية المعدان في شمال شرق ديالى، وتم تطهيرها بالكامل.

وقد اعلن امر اللواء مهدي صالح عبد الواحد، اواسط الشهر الجاري ان قوة من اللواء الأول وبمشاركة مديريات الاعلام ومقاومة الدروع والهندسة العسكرية طهرت خلال عمليات ابطال العراق نصر السيادة الرابعة، 75 كم 2 ضمن مناطق الامهرين، عين لبسنك، علي الصغير، كاني ماسي، عين ام السمك.

وأضاف اللواء انه جرى خلال تلك العملية العثور على 5 عبوات ناسفة ومضافة، كما استهدف اللواء والمديريات المساندة أهدافا للعدو.

وكان قد انطلق في 11 يوليو/ تموز عملية عسكرية في مناطق شمال شرق محافظة ديالى، شهدت مداهمة منفذي مندلي والمنذرية الحدوديين وفرض السيطرة عليهما، واجراء عمليات مسح وتفتيش لاكثر من 17 الاف كيلو متر مربع ونجحت الحكومة في فتح المنافذ الحدودية العراقية بعد السيطرة عليها بشكل كامل.