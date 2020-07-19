شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية يستعرض دور جهات الدولة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الهيئة يلزم جميع جهات الدولة أن تتعاون معها وفى انتخابات مجلس الشيوخ يوجد تنسيق تام بين الهيئة وعدة جهات مختلفة لإتمام الانتخابات في أبهى صورها.

وعبر "المستشار لاشين إبراهيم"، عن شكره للمستشار عمر مروان وزير العدل الذي استجاب لجميع طلبات الهيئة حيث تم التواصل معه لإعطاء دورة تنشيطية لرؤساء المحاكم الابتدائية الذين تولوا رئاسة لجان المتابعة لتلقى طلبات المرشحين لتمكينهم من أداء مهامهم، وبالفعل وافق وزير العدل وتم منح القضاة الدورة التدريبية في مقر الوزارة، مضيفا بأن الوزير "مروان" أكد اتاحة أي طلب تطلبه الهيئة من وزارة العدل.

وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات أن وزارة الهجرة من الوزارات التي هي على اتصال وتنسيق دائم بالهيئة، وأنه فور صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات مجلس الشيوخ حضرت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة إلى مقر الهيئة، وطلب اطلاعها على الإجراءات المطلوبة للمصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات وحول كيفية اختيار المرشحين وطرق التصويت والضوابط والقرارات المنظمة للانتخابات، مضيفا بأنه ارسل للوزيرة كافة القرارات الخاصة بالانتخابات لتقوم بوضعها على موقع الوزارة حتى يتمكن المغتربين بالاطلاع عليه ومعرفة حقوقهم السياسية.

وذكر المستشار لاشين إبراهيم في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامى خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة ON E، أنه دعي لاجتماع من أجل تعقيم المراكز الانتخابية واللجان الفرعية والعامة قبل بداية التصويت وعقب غلق اللجان في أيام الاقتراع وذلك من أجل حماية جميع أطراف المنظومة الانتخابية سواء الناخبين، أو المشرفين أو المتابعين لهذه الانتخابات من فيروس كورونا.

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وتابع: حضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والتعليم والتنمية المحلية والصحة والزراعة وحددت الهيئة دوره كل وزارة في عملية تعقيم اللجان حيث عرضت وزارة التنمية المحلية خطتها وأكدت على توفير كافة الأجهزة التي لديها لتعقيم اللجان.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أنه يجرى تنسيق متصل ودائم مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، لتعاون مع الهيئة في إتمام الانتخابات وخاصة فيما يخص تقرير توقيع الكشف الطبي على المرشحين لبيان الحالة الذهنية والبدنية وعما إذا كان يتعاطى مخدرات أو مسكرات.