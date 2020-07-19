بينهم دولة إفريقية.. 8 ملايين إصابة بفيروس كورونا بستة دول فقط!

ارتفع عدد مصابي فيروس كورونا في العالم، إلى حدود مساء اليوم السبت، إلى أزيد من 14 مليون و276 ألفا، بينما تجاوز إجمالي الوفيات إلى 601,005، حسب آخر المعطيات، والأرقام المعلنة.

وحسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، فإن 14 مليون و 276 ألفا و746 أشخاص، سجلت إصابتهم بالفيروس التاجي، منذ بداية تفشيه، فيما عُولج أكثر من 8,528,913 مليون؛ بنسبة تجازوت النصف، والتي بلغت 59.73 في المائة من إجمالي الإصابات.

هذا وقد سجل أزيد من 8 ملايين إصابة بـ6 دول فقط تتصدرها لولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا بأزيد من 3,795,471 مليون إصابة، تليها البرازيل بـ2,053,174 مليون، والهند التي تجاوزت ملوين إصابة، وروسيا التي سجلت 765,437 ألف إصابة، بينما سجلت جنوب إفريقيا 337,594 ألف إصابة لتسجل بذلك أزيد من نصف الإصابات في العالم بستة دول فقط.

وقد بلغ عدد المصابين، الذين لايزالون يتلقون العلاج، أزيد من 5.7 مليون شخص بنسبة بلغت41 في المائة من إجمالي الاصابات فيما يقرب من 200 دولة، ومنطقة في العالم، بينهم 59 ألف شخص في حالة خطيرة، ويرقدون بقسم الإنعاش.

وحتى، مساء اليوم، توفي أكثر من 601,005 آلاف، بسبب فيروس كورونا؛ بنسبة 4.24 في المائة، إذ يعرف هذا المؤشر تراجعا ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية.