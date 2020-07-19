كورونا يقتحم الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس

عاد الفيروس مجددا إلى مدينة مكناس، مسجلا 25 إصابة جديدة حتى صباح أمس الجمعة، ما رفع مجموع حالات “كوفيد 19” بالعاصمة الإسماعيلية منذ أن دخلها الفيروس عبر عائدين من رحلة سياحية منظمة إلى مصر نهاية شهر مارس الماضي إلى 144 حالة، تعافى منهم 113 شخصا وتوفيت 14 حالة، فيما يواصل العلاج 17 مريضا من بين الإصابات الجديدة التي سجلت خلال مرحلة تخفيف الحجر الصحي.

ويتعلق الأمر بحسب المعطيات التي كشفت عنها مصادر “أخبار اليوم”، بـ12 إصابة أعلنت عنها المصالح الصحية بمدينة مكناس ضمن حصيلة يومي الأربعاء والخميس الأخيرين، حيث تعود الحالة الأولى لموظفة تشتغل بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بنفس المدينة، ظهرت عليها أعراض المرض، فيما همت باقي الحالات 11 طالبا بالأكاديمية الملكية العسكرية، الذين تم رصد حملهم للفيروس عقب إخضاع هذه المؤسسة العسكرية لحملة الكشف المخبري المبكر، الذي جرى تعميمه على مختلف المؤسسات العمومية المدنية والعسكرية بالمدينة.

وأوردت مصادر الجريدة عينها أن الإصابات المرصودة بداخل الأكاديمية الملكية عينها، تخص سلك تلاميذ ضباط، يتابعون تكوينهم بالثانوية التابعة للأكاديمية، التي تعتبر نواة لتكوين ضباط القوات البرية للقوات المسلحة الملكية، كما توفر التكوين الجامعي والعسكري الأولي والمستمر لصالح ضباط القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، وكذلك القوات البرية للدول الصديقة للمغرب في إطار التعاون العسكري.

آخر المعطيات تفيد بأن المخالطين للتلاميذ الضباط المصابين بالفيروس، جاءت نتائج تحليلاتهم المخبرية سلبية، وهو ما أكدته حصيلة الحالة الوبائية لجهة فاس، التي قدمتها المديرية الجهوية للصحة، مؤكدة استقرار الحالة الوبائية لمدينة مكناس، التي لم تسجل أي إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة حتى صباح أمس الجمعة.