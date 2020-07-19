شكرا لقرائتكم خبر عن 578 وفاة و7615 إصابة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم السبت تسجيل 7615 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و578 حالة وفاة إضافية ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 338913 حالة وحالات الوفاة إلى 38888 حالة. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

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