شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسجل 74 ألف إصابة و918 وفاة في يوم والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، 74,710 إصابة مؤكدة و 918 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 3,630,587 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 138,782 حالة وفاة.

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