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جنوب أفريقيا الخامس عالميا في عدد إصابات كورونا

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احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت جنوب أفريقيا أمس السبت تسجيل إصابة 13 الفا و 285 شخصا جديدا بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 350 الفا و 879 حالة. ما يضعها في الترتيب قبل بيرو ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في أفريقيا.

وتأتي جنوب أفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا ويبلغ عدد سكان كل دولة من تلك الدول منفردة أكبر من جنوب أفريقيا البالغ عدد سكانها 57 مليونًا.

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