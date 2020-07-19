شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يشن هجوما واسعا على مواقع الحوثي في قانية والان نبدء بالتفاصيل

شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل، أول أمس الجمعة، هجومًا واسعًا على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وكبّدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأكد قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف عبدالرب الشدادي، أن المعركة البطولية التي يخوضها مقاتلو الجيش مسنودين برجال القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضد ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا مستمرة، ولن تتوقف إلا بتحرير تراب الوطن كاملًا دون استثناء من قبضة تلك الميليشيا الانقلابية.

وقال العميد الشدادي «إن واجبنا ونحن نخوض معارك الشرف والبطولة اليوم في جبهات القتال، لا يقتصر على جبهة معيّنة في البيضاء أو صرواح، بل أداء أي مهمة تُسند إلينا من قيادتنا السياسية والعسكرية».

وقالت مصادر ميدانية إن عددًا من القتلى والجرحى من ميليشيا الحوثي سقطوا بنيران قوات الجيش الوطني في صرواح غربي مأرب.

ونقل موقع المشهد اليمني الإخباري عن المصادر قولها إن الميليشيا شنت هجومًا مباغتًا في محاولة للوصول إلى مواقع قوات الجيش، لكن الأخيرة أحبطتها وكبّدتها خسائر كبيرة.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش قصفت دوريات عسكرية للميليشيا أثناء فرارها من أحد المواقع في جبهة صرواح.

وفي ذات الاتجاه، قال مصدر عسكري إن معارك عنيفة تدور بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية نهم شرق صنعاء.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن المصدر قوله إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا وألحقت بها خسائر مادية كبيرة.

وأوضح أن قوات الجيش تخوض لليوم الثاني على التوالي معارك مع الميليشيا في جبهتي نجد العتق وصَلَب بمديرية نهم.

وأضاف إن مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بعدة غارات جوية آليات ومعدات قتالية وتحصينات للميليشيات الحوثية في ذات المنطقة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير عددٍ من الآليات المتنوعة.