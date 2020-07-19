مصدر لـ «المجلة»: احتمال تنصيب سنية بن الشيخ رئيسة للحكومة في تونس

أفاد مصدر مسؤول في الحكومة التونسية لـ «المجلة» عن احتمالية تنصيب سنية بن الشيخ رئيسة للحكومة خلفاً لإلياس الفخفاخ.

وقد بات المشهد السياسي معقداً بعد أن تقدم رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخاخ باستقالته على خلفية اتهامات وُجهت له حول شبهة تتعلق بتضارب المصالح، ليفتح المجال أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد لاختيار من يحل محله.

وكانت حركة النهضة، بصدد جمع توقيعات النواب لتقديم لائحة سحب الثقة منه.

وأكدت الرئاسة التونسية أن الدستور للعام 2014 يخول سعيد تقديم مرشح لرئاسة الحكومة خلال مهلة زمنية تنتهي بعد 10 أيّام.

هذا ولم يتسنَّ للمجلة التأكد من صحة هذا الخبر.

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من هي المرشحة المحتملة؟

سنية بن شيخ طبيبة وسياسية تونسية، شغلت منصب وزيرة الشباب والرياضة السابقة، وكذلك منصب وزيرة الصحة، ولها باع في السياسة.

تولت عدة مناصب في قسم الدراسات والتخطيط والتعاون الفني والدولي، وكلفت بإدارة مشاريع التعاون مع البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي. تولت بعد ذلك مسؤولية وحدة التعاون الفني ووحدة تصدير خدمات الصحة.

عينت في فبراير 2017 مدير عام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة، ومثلت الحكومة التونسية في مجلس إدارة المنظمة الدولية شركاء في السكان والتنمية.

وجهت لها انتقادات من جانب حركة النهضة، واستقبلها رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصره.