حليف "العدالة والتنمية" يفصل أحد أعضائه لتمزيقه صورة أردوغان

قام حزب الحركة القومية التركي المعارض، حليف حزب العدالة والتنمية، الحاكم، السبت، بفصل أحد أعضائه، الذي يشغل منصب رئيس إحدى البلديات لقيامه بتمزيق صورة للرئيس، رجب طيب أردوغان.



وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، فقد قام صلاح الديم جوهادارأوغلو، رئيس بلدية قضاء "هافيك" بولاية سيواس، وسط تركيا، بتمزيق صور لأردوغان بمقر عمله، وألقى بها في سلة القمامة، ورصدته إحدى كاميرات المراقبة.

ويظهر مقطع الفيديو قيام رئيس البلدية بفتح عدد من الأجندات التي كانت موجودة على مكتب السكرتارية، وقام بتمزيق صور أردوغان الموجودة بداخلها، وذلك بمساعدة السكرتيرة الخاصة بمكتبه، ثم ألقى بها في سلة المهملات.

وعلى الفور وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالواقعة، قام الحزب المعارض بإعلان فصل رئيس البلدية بزعم "مواقفه وتصرفاته التي تتعارض مع مبادئ الحركة القومية".

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وذكرت صحيفة "جمهورييت" أن رئيس البلدية، كان ضمن فريق رئاسة البلدية عن حزب "السعادة" المعارض في وقت سابق، قبل أن ينضم إلى حزب الحركة القومية.





وهناك تحالف بين الحركة القومية، والعدالة والتنمية، يسمى بتحالف "الجمهور" اضطر الحزب الحاكم لإبرامه، قبل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد مارس/آذار 2019، بسبب تهاوي شعبيته وتعرضه لانشقاقات في صفوفه.

ورغم ذلك تعرض التحالف لخسائر فادحة تمثلت في فقده عددًا من البلديات الكبرى ومن بينها بلدية إسطنبول التي كانت معقل العدالة والتنمية على مدار عقدين من الزمان.

كما ضربت الانشقاقات حزب الحركة القومية، حيث أعلن عدد من أعضائه انشقاقهم، في يونيو/حزيران الماضي، بسبب رفضهم التحالف مع الحزب الحاكم.