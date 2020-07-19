الآلاف يتظاهرون في تل أبيب والقدس الغربية ضد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في تل أبيب والقدس المحتلة احتجاجا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياسات حكومته في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.



واشتبك متظاهرون مع عناصر الشرطة الإسرائيلية التي قالت إنها اعتقلت عددا من المتظاهرين بعدما أغلقوا مفترقات طرق ورشوا عناصر الشرطة برذاذ الفلفل.

وردد المتظاهرون في القدس الغربية شعارات طالبت نتنياهو بالاستقالة من منصبه بسبب اتهامات الفساد الموجهة له، فيما انتقد المتظاهرون في تل أبيب ما سموه فشل حكومة نتنياهو في التعامل مع أزمة كورونا.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية المئات من عناصرها في محيط المظاهرتين لكنها تحولت لاحقا إلى اشتباكات بالأيدي استخدمت فيها الشرطة المياه لتفريق المتظاهرين.

وفي القدس الغربية جدد آلاف المتظاهرين احتجاجاتهم قبالة منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي واجتازوا الحواجز التي وضعتها الشرطة بالطرقات القريبة من المظاهرة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن "مجموعة من المتظاهرين حضرت وأوقفت حركة المرور، واقتحمت شرطة مكافحة الشغب المسيرة باستخدام المياه ونقلت مئات المتظاهرين بالشاحنات".

وأضافت: "اعتقلت الشرطة اثنين من مثيري الشغب حاولوا تحريض وإثارة المتظاهرين".

وهتف متظاهرون: "نازيون"، ردا على استخدام الشرطة الإسرائيلية القوة لتفريق المتظاهرين.

وهذه المظاهرة هي الرابعة التي يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة الماضية للمطالبة باستقالة نتنياهو من منصبه.

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ومثل المظاهرات السابقة فإن منظمة "الأعلام السوداء" كانت هي من وقف خلف تنظيم هذه المظاهرة.

وقالت الممثلة أورنا باناي: "نتنياهو ارحل ،أنا لا أذكر وجود حكومة قاسية ومعزولة وبدون قيام العدالة والصدق والرحمة مثل هذه الحكومة، لقد انشغل نتنياهو بتفكيك الدولة بدلا من التعامل مع الخراب الاقتصادي الناتج عن فيروس كورونا".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال والرشوة وإساءة الثقة حيث تواصل المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر النظر في لائحة الاتهام المقدمة ضده.





وفي وسط مدينة تل أبيب تظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على ما سموه فشل حكومة نتنياهو في التعامل مع أزمة كورونا.

وكان المتظاهرون في غالبيتهم من العمال وأصحاب المصالح التجارية الذين انتقدوا سياسات الحكومة في التعامل مع الأزمة.

وقال أحد رجال الأعمال الإسرائيليين في المظاهرة: "رئيس الوزراء، لم تفاجئ الموجة الثانية من فيروس كورونا أحدا، لقد كنت تعلم أنها قادمة ولكنك أضعت وقتك في قضايا لا معنى لها".

وبدورها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: "قام عشرات المتظاهرين الذين غادروا مجمع الاحتجاج بمسيرة على طول الشوارع في تل أبيب أغلقوا خلالها عددا من الشوارع".

وأضافت: " قام المتظاهرون برش رذاذ الفلفل على ضابط شرطة ويواصلون النشاط العنيف ضد الشرطة".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية، أنها "قبضت على المشتبه بهم في إيذاء ضباط الشرطة والتحريض على العنف".