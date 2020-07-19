ميليشيات الوفاق تتراجع من منطقة الهيشة الجديدة باتجاه مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

تراجعت أرتال كبيرة من المركبات التابعة لميليشيات الوفاق فى ليبيا من منطقة الهيشة الجديدة باتجاه مدينة مصراته غرب ليبيا.



يذكر أن وكالة (رويترز) للأنباء كانت قد ذكرت أن ميليشيات الوفاق حركت مقاتلين و200 مركبة، اليوم السبت، باتجاه مدينة سرت الليبية

ونسبت وكالة "رويترز" للأنباء لما وصفتهم شهود وقادة بميليشيات الوفاق، إن رتلاً من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة، باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى مدينة سرت الليبية .