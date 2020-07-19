إقبال كبير من الأهالى والزوار على شواطئ محافظة أملج السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يوليه 2020

تشهد شواطئ محافظة أملج توافد أعداد كبيرة من أهالي وزوار المحافظة، مما يؤكد أهميتها كأحد الوجهات السياحية الرئيسة فى المملكة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



ويعد شاطئ الدقم السياحى من أشهر الشواطئ التى يرتادها الأهالى والزوار لوقوعه على واجهة بحرية فريدة من نوعها تجمع بين التلال الرملية والشعب المرجانية، وسط توافر العديد من الخدمات التى يحتاجها السائح.

كما تشهد شواطئ المحافظة الأخرى في الحرة والنصبة والشبعان والحسي إقبالاً من السياح، خاصة من خارج المحافظة الذين جعلوا محافظة أملج وجهتهم السياحية، بالإضافة إلى ما تمتلكه من مقومات سياحية مميزة، جعلتها إحدى الوجهات الرئيسة للمسار السياحي الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة لموسم صيف السعودية لهذا العام.