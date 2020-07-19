الخارجية: تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي..وتغامر بمقدرات الشعب التركي عبر التورط في أزمات المنطقة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، افتقار التدخلات التركية في الشأن العربي لأي سند شرعي، موضحا أنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي. وقال "حافظ" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة التركية تغامر بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل لتعميق أزمات ونزاعات مع الدول العربية. وأوضح أن مصر حريصة على التوصل الي التنمية الشاملة للأزمة في أقرب وقت ممكن واستقلال الدولة الليبية الوطنية، والحفاظ على سلامة أراضيها ومؤسساتها والتصدي إلى المقاتلين الأجانب الوافدين إلى ليبيا من أي بقعة في العالم.

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