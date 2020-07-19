شكرا لقرائتكم خبر عن 8.3 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لوزارة الرى بخطة التنمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت خطة التنمية لعام 2021/20 استثمارات فى كافة القطاعات الخاصة بالموارد المائية والرى، سواء على صعيد البنية الأساسية والمشروعات القومية، وتغطية الترع والمصارف، وتأهيل المجارى والقنوات المائية وتبطين بعضها.

وفيما يلى نستعرض أبرز محاور الاستثمارات المقدرة للموارد المائية والرى، والتى قُدرت للعام الـمال 2021/20 بنحو 8.32مليار جنيه، فى مجال الموارد المائية والرى خلال عام العام، والتى يمكن إيجاز أهم الأعمال المستهدف إنجازها خلال عام الخطة فى الآتي:

استكمال البنية الأساسية للمشروعات القومية.

تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول " 178 مشروعا لإنشاء سدود وحواجز وخزانات أرضية، وبحيرات صناعية".

إنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرا وتجهيز وتشغيل 120 بئرا للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربائية.

إنشاء وتدعيم القناطر ومرافق الرى.

إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد 68 محطة رفع.

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استكمال تأهيل الترع بمسافة 180كم فى نطاق محافظة بنى سويف.

تحسين حالة الرى فى زمام مليون فدان، وتوصيل مياه الرى للمزارعين بنهاية الترع.

معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى الناتجة من مصرف بحر البقر بنحو2مليار م/ 3 سنة بواقع 5 مليون م / 3يوم.

إنشاء وإحلال وتجديد عدد 500 منشأ صناعى (مغذيات، وأفمام، وحجوزات، وسحارات، وكبارى، ومحطات خلط، وهدارات) على شبكات الترع والمصارف.

تأهيل وتبطين وتطوير نحو 1000 كم من المجارى الـمائية، وتطوير عدد 170 مأخذ ومسقى.

إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 60 ألف فدان بالوجهين البحرى والقبلى، زمام 44.5 ألف فدان بالوجه البحرى، وزمام 15.5ألف فدان بالوجه القبلي"، وإعادة تأهيل وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة فى زمام 10 آلاف فدان، واستكمال أعمال التغطيات للمجارى المائية المارة داخل الكتل السكنية (تغطية ترع بحوالى 3كم ومصارف بحوالى 4كم المارة بالكتل السكنية بعدة محافظات.

تنفيذ أعمال حماية نحو 15 كم من السواحل والشواطئ الـمصرية، وكذا اكتساب أراض بنحو 250ألف متر مربع.