جنوب أفريقيا تحتل المركز الخامس عالميا في عدد الإصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ):
احتلت جنوب أفريقيا المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت جنوب أفريقيا يوم السبت تسجيل إصابة 13 ألفا و 285 شخصا جديدا بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 350 ألفا و 879 حالة. ما يضعها في الترتيب قبل بيرو ويكون بها ما يقرب من نصف عدد الحالات في أفريقيا.
وتأتي جنوب أفريقيا بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند وروسيا ويبلغ عدد سكان كل دولة من تلك الدول منفردة أكبر من جنوب أفريقيا البالغ عدد سكانها 57 مليونًا.
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