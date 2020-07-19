لماذا تلاحق السلطات السعودية سعد الجبري؟

أصبح سعد الجبري، ضمن الكلمات الأكثر بحثًا بين مستخدمي "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بحيث كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن محققين سعوديين يلاحقون المتهم بالفساد، الجبري، الذي بات هاربًا دوليًا.

وفي تقريرٍ لها، قالت الصحيفة إن الجبري الذي عمل في وزارة الداخلية السعودية متهم هو وأفراد من عائلته وآخرون مقربون له بإنفاق ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية.

وأوردت الصحيفة، اتهاماتِ السعودية لشبكةِ فساد سعد الجبري التي تثبت إثراءَه لمسؤولين أثناءَ عملهم بالخارج، وتحويلَ أموال من حسابات خارجية لأنفسهم، وأيضا تحميل السعودية مزيدا من الرسوم في صفقات مع شركات غربية.

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نقدم إليكم أبرز المعلومات عن الجبري

سعد بن خالد بن سعد الله الجبري من مواليد حائل

عام 1378 هـجريا، ويعد لواء ومستشار أمني سابق في وزارة الداخلية السعودية، ومستشار لولي العهد السابق لأمير محمد بن نايف، هرب إلى خارج المملكة في شهر مايو 2017 خوفاً من ملاحقات قانونية بتهم الفساد والتربح من المال العام للدولة خلال فترة عمله في وزارة الداخلية وإشرافه على صندوق مكافحة الإرهاب والذي أنشأه الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما حصل سعد الجبري على بكالوريوس علوم أمنية من كلية الملك فهد الأمنية بالرياض عام 1399 ه، ثم حصل على ليسانس اللغة العربية وآدابها من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1403

هـ، وشهادة الدبلوم في برمجة الحاسبات الآلية من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1404 هـ، وحصل على شهادة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ثم حصل على شهادة الدكتوراه من قسم الذكاء الاصطناعي من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة عام 1418 هـ.

وأخيرًا في إطار حملة مكافحة الفساد في السعودية، تلاحق السلطات قانونيا الجبري، وتعتبره هاربًا دوليًا، وأصدرت طلبات تسليم وإخطارات للإنتربول. وتعتبره مسؤلاً هو ومجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية، بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنحوا أنفسهم مليار دولار على الأقل بشكل مباشر، فيما أنفق ما تبقى من المبلغ بطرق تفوح منها رائحة الفساد. تسعى السعودية إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017. وهو حاليًا يعيش في تورونتو. ولم توافق كندا على تسليم الجبري للسلطات السعودية.