كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلسطيني يجري اتصالا هاتفيا للاطمئنان على أمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بأجراء اتصالا هاتفيا؛ للاطمئنان على أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يجري فحوصات طبية.

وتمنى عباس، لأمير الكويت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، الصحة والعافية والعمر المديد، وللكويت دوام التقدم والازدهار بقيادته.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية

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وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، داعياً الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.

كان وزير شئون الديوان الأميري بالكويت الشيخ على جراح الصباح، قد صرح بأن أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى صباح اليوم الأحد لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وبحسب وكالة الانباء الكويتية صرح أيضًا بصدور أمر أميري بتكليف الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح ولي العهد بإدارة شئون البلاد مؤقتًا.