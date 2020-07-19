إصابة طفل بالفيروس تعيد كورونا إلى إقليم خريبكة!

أكدت التحليل المخبري، اليوم السبت، إصابة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بإقليم خريبكة.

وأكدت مصادر طبية لـ”اليوم24″ عودة كورونا إلى إقليم خريبكة بعد بعد أزيد من 6 أسابيع من شفاء آخر حالة “بائع سمك” بعد إصابة طفل نقلت إليه العدوى من والدته المصابة بفيروس كورونا بالدرالبيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن الطفل المصاب كان يقيم رفقة والديه بمدينة الدار البيضاء، لكن إصابة والدته بالفيروس دفعها إلى تركه بمعية جدته وخاله بخريبكة، قبل أن تظهر عليه أعراض المرض، حيث تم الاحتفاظ بالطفل بقاعة الحجر الصحي بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة للعلاج.

هذا وقد عملت السلطات الصحية بخريبكة على إحصاء المخالطين، مع إلزامهم بالعزل المنزلي تحت إشراف السلطة الصحية ليرتفع إجمالي الحالات بخريكة إلى 30 إصابة و178 إصابة مؤكدة بجهة بني ملال خنيفرة.