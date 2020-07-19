شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بأمريكا ترتفع إلى 3.66 مليون والوفيات 139 ألفا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية بنسبة 2 بالمائة خلال الأسبوع الماضي وأن حالات الوفاة بلغت 139426 حالة.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات المؤكدة بإجمالي 405551 حالة، حيث لم تسجل زيادة كبيرة في معدل الإصابات في الولاية عن معدل الإصابات المسجلة في نفس التوقيت أول أمس الجمعة.
وشهدت ولاية ايداهو زيادة في حالات الإصابة بنسبة 7ر4 بالمائة مقارنة بنفس التوقيت من أول أمس الجمعة، ليصل إجمالي الحالات إلى 13753 حالة.
وشهدت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ، حيث تم تسجيل 122 حالة وفاة هناك.
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