شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كل ما تريد معرفته عن الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

أعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، اليوم السبت، بأن الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.



سبق هذا الإعلان، رسالة بعث بها رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم إلى أهل الكويت طمأنهم من خلالها على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.

وقال الغانم - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللى لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية"، وفق ما أوردت القبس أمس الأول.

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن أمير الكويت سيجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

وفور إعلان دخول الأمير المستشفى انهالت الاتصالات الهاتفية والتغريدات عبر تويتر، من كبار قادة العرب للاطمئنان على صحة الأمير فقد أجرى العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالا هاتفيا بأمير الكويت للاطمئنان على صحته.

وتوجه الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، إلى الله بالدعاء ليحفظ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت من كل شر، حيث فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "اللهم احفظ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت من كل شر.. اللهم إنه الذخر والسند ووجه السعد لأهله وبلده وأمته.. فاحفظه بعينك التى لا تنام".

وأيضا توجه عدد من الفنانين بالدعاء لأمير الكويت، من بينهم أصالة نصرى والمطربة الكويتية نوال، حيث توجها بالابتهال والدعاء لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أن يمن الله عليه بتمام الصحة والعافية، بعد دخوله المستشفى، ظهر اليوم السبت، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

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وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر": "نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالى أمير الإنسانية.. الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتمام الصحة والعافية وطول العمر".

وكتبت أصالة عبر حسابها على "تويتر": "نرجو من الله عزّ وجلّ أنّ يُنعم على الوالد الغالى أمير الإنسانية.. الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد الصباح، بتمام الصحة والعافية وطول العمر".

فيما كتبت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها على "تويتر" أيضًا: "اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية واحفظه من كل شر".

وانهال الدعاء أيضًا من المواطنين الكويتين والعرب بأن يحفظ الله أمير الكويت، حيث عبر رواد تويتر عن حبهم للأمير ملقبينه بأمير الإنسانية سائلين الله أن يحفظه سالما لشعبه.

وعلى سياق متصل، صرح وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على جراح الصباح بأنه صدر أمر أميرى بالاستعانة بولى العهد لممارسة بعض اختصاصات حضرة صاحب السمو الأمير الدستورية مؤقتا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميرى أعلن في وقت سابق اليوم أن الأمير قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.

وليست هذه المرة الأولى التى يجرى فيها الامير مثل هذه الفحوصات فقد سبق في 2 سبتمبر الماضي أن قام بزيارة خاصة للولايات المتحدة ، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احد مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.