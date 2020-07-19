بعد تحرك مليشيات الوفاق وأردوغان نحو سرت.. انتشار مكثف لبحرية الجيش الوطني الليبي في سواحل سرت ورأس لانوف والبريقة

قالت شعبة الإعلام الحربي الليبي، اليوم السبت، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشاراً كثيفاً للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر لها قولها إن هناك إعادة تمركز رصدت من قبل الجيش الليبي للمليشيات التابعة لحكومة الوفاق في المنطقة بين الوشكة وأبو قرين غربي سرت.

وأضافت المصادر أن "التحرك العسكري لمليشيات الوفاق هو إعادة تموضع غربًا وليس شرقًا". الجيش

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية أن حكومة الوفاق في ليبيا قامت بتحريك مقاتلين باتجاه مدينة سرت، اليوم السبت.

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ونقلت القناة عن شهود وقادة عسكريون بقوات حكومة الوفاق قولهم إن رتلا من نحو 200 مركبة تحرك شرقاً من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت، أمس الجمعة، أن وتيرة الاستعدادات العسكرية غرب مدينة سرت الليبية ترتفع يومياً، حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة، فيما أفادت الأنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أنه من المقرر أن يشهد محيط سرت والجفرة معركة كبرى.

وأشار المسماري إلى وجود ما وصفها بـ"تحركات كبيرة لميليشيات الوفاق وتركيا" في محيط المنطقتين.

وأضاف المسماري أن المعركة القادمة "لن تكون ليبية فقط، وإنما ستدخل فيها أطراف عربية وأجنبية، لأن مخطط تركيا يهدد الأمن والسلم في المنطقة".