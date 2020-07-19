شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يكشف فساد الغنوشى وحركة النهضة الإخوانية فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد في الشارع التونسي، من تصرفات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإخوانية، الذي أصبح يتربع على أكبر الثروات المالية في تونس، وتثار حوله الكثير من أدلة الفساد وتربح الحركة الإخوانية من أموال الشعب التونسي. Advertisements وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت، أن الشارع التونسي الىن يتسائل حول تربح وفساد الغنوشي وحركته الإرهابية، والتي ظهرت في الوقت الحالي ما بيت سيارات فاخرة وقصور في مناطق سياحية وحراسة دائمة وطائرة خاصة تؤمن حركات الغنوشي، الأمر الذي آثار الاتهامات المتزايدة بالارتباط بالفساد وبالثراء اللا مشروع في ظرف تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، وهو ما يكشف أيضا عن سر التمويل التي تحصل عليه الإخوان من بين حين وآخر.

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