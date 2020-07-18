بينهم صاحب أعلى معدل في “الباك” وطنيا بالتعليم العمومي.. أكاديمية بني ملال تحتفي بالمتفوقين في البكالوريا

احتفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة اليوم السبت، بالمتفوقات والمتفوقين في امتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020 على المستوى الجهوي بينهم صاحب أعلى معدل في “الباك” وطنيا بالتعليم العمومي.

وأوضح بلاغ للأكاديمية، توصل “اليوم24” بنسخة منه، أنه تم توزيع جوائز تشجيعية وشهادات تقديرية على ثماني تلميذات وتلاميذ من بين المتفوقات والمتفوقين في امتحانات البكالوريا- 2020، من بينهم التلميذ بسام الجهاوي، بثانوية ابن طفيل التأهيلية بمديرية خريبكة، مسلك العلوم الفيزيائية، والحاصل على أعلى معدل على المستوى الوطني في التعليم العمومي 19,35 من 20.

وكان “اليوم 24″، قد حل ضيفا في منزل صاحب أعلى معدل وطني بالتعليم العمومي، ابن مدينة واد زم، لينقل لكم من يكون التلميذ، الذي تفوق على الصعيد الوطني، وينقل شعوره بعدما حقق الإنجاز، الذي لم يتصوره، على الرغم من تفاؤله في الحصول على نقطة جيدة.

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واعتبر بسام أن النتيجة، التي تحصل عليها، نتيجة تظافر جهوده، وجهود عائلته، والأطر التعليمية في مؤسسته ابن طفيل في مدينة واد زم مديرية خريبكة.