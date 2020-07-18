الدفاع الحسني الجديدي “يرد” على قرار إعادة مباراة الرجاء

هاجر لصفر – صحافية متدربة

على إثر القرار الصادر عن اللجنة المركزية للتأديب لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، القاضي بإعادة مباراة فارس دكالة ضد الرجاء البيضاوي برسم مؤجل الدورة 9 من البطولة الاحترافية، التي كان من المقرر أن تلعب يوم 7 يناير 2020 بملعب العبدي بالجديدة، قرر المكتب المسير للدفاع الحسني الجديدي الرد.

وعليه فقد عقد المكتب المديري لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم بعد زوال اليوم السبت اجتماعا عاجلا لتدارس مضامين و حيثيات هذا القرار و التدابير المزمع اتخادها حيث خلص الإجتماع بإجماع الحضور على ما يلي :

1- يؤكد المكتب المديري انه لن يدخر جهدا للدفاع عن المصالح الشرعية داخل كل المؤسسات الوطنية و الدولية .

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2- ان صدور هذا القرار الذي الذي جاء للفصل بين طرفي النزاع الرجاء البيضاوي و العصبة الاحترافية دون مراعاة حقوق فريقنا الذي التزم بالبرمجة الرسمية.

3- تشكيل لجنة خاصة قانونية لتتبع كافة أطوار هذا الملف.

4- التعجيل ومباشرة عملية استئناف هذا القرار وتقديم جميع المستندات والدفوعات القانونية للجهات المختصة.

وختاما يؤكد المكتب المديري حقه في اتخاذ اي قرار يضمن له حقوقه المشروعة.