مخيم الجلزون: الاحتلال يعتقل 3 شبان بادعاء محاولتهم تنفيذ عملية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات خاصة تابعة لأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، واعتقلت ثلاثة شبان.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى" بأن الشبان المعتقلون هم: رائد إبراهيم البياري (19 عامًا)، وقصي رائد بركات (19 عامًا)، وعبد الله محمد شراكة (18 عامًا).

ولفت إلى أن عملية الاعتقال شهدت مداهمة لمنازل المعتقلين وتفتيشها والعبث في محتوياتها.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال قيدوا الشبان الثلاثة، واقتادوهم إلى مراكز الاعتقال.

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من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صدر عنه أن عملية الاعتقال نفذت بواسطة قوات الجيش وأفراد الشاباك.

وادعى أن المعتقلين الثلاثة "حاولوا قبل ساعات من اعتقالهم تنفيذ عملية تخريبية شملت إلقاء عبوة ناسفة وكما يبدو إطلاق نار من سيارة مسارعة باتجاه بلدة بيت إيل دون وقوع إصابات أو أضرار".

وذكر البيان أن الشبان نقلوا للتحقيق لدى جهاز الأمن العام (الشاباك).