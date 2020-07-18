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بوريس جونسون يؤكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة إبقاء الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال مغلقة والحد من حفلات الزواج وذلك تفادياً لانتشار المستجد.

 

واشار بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء ،الى إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير ،وأن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر المقبل للجماهير بحضور الفعاليات ..لافتاً الى إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر.

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ونوه أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت..موضحاً ان الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات تفشي كورونا.

 

وذكرت وكالة الأسوشييتد برس، بان جونسون اعلن عن تخصيص تمويل بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) لمساعدة القطاع الصحي في البلاد في مواجهة موجة تفش ثانية لفيروس كورونا هذا الشتاء.

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