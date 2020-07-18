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شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون يؤكد أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر والان مع التفاصيل
السبت 18 يوليه 2020
شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، على ضرورة إبقاء الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال مغلقة والحد من حفلات الزواج وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا المستجد.
واشار بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء ،الى إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير ،وأن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر المقبل للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية..لافتاً الى إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر.
ونوه أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت..موضحاً ان الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات تفشي كورونا.
وذكرت وكالة الأسوشييتد برس، بان جونسون اعلن عن تخصيص تمويل بقيمة ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (3.8 مليار دولار) لمساعدة القطاع الصحي في البلاد في مواجهة موجة تفش ثانية لفيروس كورونا هذا الشتاء.
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