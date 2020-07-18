شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير ألماني يكشف تمويل قطر للجماعات الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

كشفت صحيفة زينت الألمانية، عن أن قطر مولت صفقة أسلحة من أوروبا الشرقية ومررتها لميليشيات حزب الله الإرهابية المحظورة في ألمانيا. وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن منظمة قطر الخيرية قدمت تبرعات لميليشيات حزب الله وبمعرفة مسؤولين حكوميين مؤثرين. وأكدت الصحيفة، أن هناك أدلة ملموسة على تدفق الأموال من قطر إلى الجماعات الإرهابية وقد يؤدي هذا الأمر إلى فرض عقوبات على الدوحة.

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