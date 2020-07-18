شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 531 إصابة جديدة وتعافي 577 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 531 حالة إصابة جديدة منها 297 حالة لعمالة وافدة، و 234 حالة لمخالطين، كما تعافت 577 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 31765.

وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المصابة تحت العناية بلغ 51 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 87 حالة، في حين أن 4064 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات المصابة الذي بلغ 4115 حالة.