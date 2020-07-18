شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: 531 إصابة جديدة وتعافي 577 والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزارة الصحة، أن عدد الحالات المصابة تحت العناية بلغ 51 حالة، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغت 87 حالة، في حين أن 4064 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات المصابة الذي بلغ 4115 حالة.
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