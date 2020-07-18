شكرا لقرائتكم خبر عن 75 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 75 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً، بفيروس " كورونا " المستجد، 55 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و20 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، ما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2775 حالة. وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان، بأنّه أُجري خلال الساعات الـ24 الماضية 6328 فحص pcr الخاص بالفيروس، في ظل استقرار عدد حالات الشفاء على 1485، وكذلك عدد الوفيات إلى 40.

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