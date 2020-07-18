شكرا لقرائتكم خبر عن 698 حالة جديدة.. تراجع تدريجي في إصابات مصر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان‭ ‬في مصر تسجيل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 63 حالة وفاة اليوم السبت نزولا من 703 حالات إصابة و 68 حالة وفاة أمس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 87172 حالة من ضمنهم 27868 حالة تم شفاؤها و 4251 حالة وفاة.

كانت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بلغت ذروتها في شهر يونيو الماضي عندما تجاوزت 1700 حالة لكنها تراجعت بشكل تدريجي لتبقى دون الألف حالة على مدى الأسبوع الماضي.