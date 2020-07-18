شكرا لقرائتكم خبر عن بـ260 ألفًا.. زيادة قياسية في إصابات كورونا عالميًا والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر التقرير اليومي للمنظمة أن أكبر الزيادات حدثت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. كانت المنظمة سجلت أمس الجمعة 237743 إصابة جديدة. وزادت الوفيات 7360 حالة في أكبر زيادة يومية منذ العاشر من مايو.
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