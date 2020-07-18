توجيه بشأن تسهيل مهمة اصحاب توصيل الطلبات ببغداد

وقال قائد العمليات قيس المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نرجو ابداء المساعدة وتسهيل مرور اصحاب الدراجات (خدمة التوصيل دليفري ) لانهم يمثلون شريحة كبيرة من الشاب العاملين بعرق جبينهم وبظروف صعبة بحثا عن كسب مشروع ومشرف وايضا ينعكس الامر بتسهيل مرورهم للتقليل من توجه الناس للمطاعم وكثرة التجمعات ونقل الوباء وخاصة انهم يستخدمون دراجه يستقلها شخص واحد وهناك علبه او بوكس لوضع وجبات الطعام وايضا هناك علامات دلاله مكتوب فيها اسم المطعم والعنوان والتلفون".

واضاف "اعتبارا من يوم غدا يجب ايصال التوجيه لجميع السيطرات والمرابطات للعمل بموجبه وبالامكان اذا تطلب الامر تفتيش الدراجه عند الشك باي موضوع".

