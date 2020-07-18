- 1/2
- 2/2
2020-07-18 | 22:38
2,182 مشاهدة
تأهل فريق آرسنال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق مانشستر سيتي.
ويعود الفضل في ذلك الفوز إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي سجل هدفي آرسنال في الدقيقتين 19 و71.
وسيواجه آرسنال الفائز من مباراة الغد بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي.
وكسر آرسنال بهذا الفوز عقدة مانشستر سيتي والتي استمرت لسبع مباريات متتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائية اوباميانج تكسر عقدة سيتي وتؤهل آرسنال لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.