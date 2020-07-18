ثنائية اوباميانج تكسر عقدة سيتي وتؤهل آرسنال لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي

رياضة 2020-07-18 | 22:38 2,182 مشاهدة تأهل فريق آرسنال إلى نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه في مباراة اليوم على فريق مانشستر سيتي.

وفاز آرسنال بهدفين دون رد، في مباراة نصف نهائي البطولة، في ملعب ويمبلي. ويعود الفضل في ذلك الفوز إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي سجل هدفي آرسنال في الدقيقتين 19 و71. Advertisements وسيواجه آرسنال الفائز من مباراة الغد بين فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي. وكسر آرسنال بهذا الفوز عقدة مانشستر سيتي والتي استمرت لسبع مباريات متتالية. المحرر: محمد خليل

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