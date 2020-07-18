نزال: سنرسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية

وقال نزال في بيان صدر على هامش تفقده القوات المكلفة بتوجية رئيس الوزراء بمسك المنافذ الحدودية وتلقت الخليج 365 نسخة منه ان "القوات المسلحة متمثلة بالجيش العراقي شرعت ومنذ اليوم الأول بمسك جميع المنافذ الحدودية في محافظة البصرة والتي شملت ميناء أم قصر وأبو فلوس وكذلك منفذي الشلامجة وسفوان".

والتقى قائد العمليات مدراء منفذي الشلامجة وأبو فلوس وأمري ألافواج ألتي تم أرسالها للواجب، مشددا على "تنفيذ الأوامر ومنع الدخول للجهات الغير مرخصة ألى عن طريق أمر القوة ومدير المنفذ".

وأضاف أن "القيادة تقف بمسافة واحدة من جميع ابناء الشعب العراقي وأن القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة وأنها على استعداد كامل للتصدي لأي عمل تخريبي إرهابي من شأنة أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي".



وتابع ان "القيادة ستقوم بإرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية من وحداتها الاحتياطية وذلك لضمان انسيابية عالية في الحركة التجارية ونقل البضائع".

