نزال: سنرسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية

اكد قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال، السبت، ان القيادة سترسل تعزيزات اضافية الى المنافذ الحدودية لضمان انسيابية عالية في الحركة التجارية ونقل البضائع.
والتقى قائد العمليات مدراء منفذي الشلامجة وأبو فلوس وأمري ألافواج ألتي تم أرسالها للواجب، مشددا على "تنفيذ الأوامر ومنع الدخول للجهات الغير مرخصة ألى عن طريق أمر القوة ومدير المنفذ".
وأضاف أن "القيادة تقف بمسافة واحدة من جميع ابناء الشعب العراقي وأن القوات الأمنية والعسكرية اتخذت جميع التدابير اللازمة وأنها على استعداد كامل للتصدي لأي عمل تخريبي إرهابي من شأنة أن يؤثر سلبا على الاقتصاد العراقي".
وتابع ان "القيادة ستقوم بإرسال تعزيزات إضافية إلى المنافذ الحدودية من وحداتها الاحتياطية وذلك لضمان انسيابية عالية في الحركة التجارية ونقل البضائع".
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