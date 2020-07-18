تأجيل زيارة رئيس النواب الليبي إلى الجزائر

أكدت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ"الخليج 365" تأجيل زيارة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح إلى الجزائر.

وكان من المقرر أن يزور عقيلة صالح، أمس السبت ولمدة يومين، الجزائر، ولم تكشف المصادر عن أسباب التأجيل.



ولم تصدر السلطات الجزائرية أي توضيح أو تعليق عن أسباب تأجيل زيارة صالح، كما لم يكشف مجلس النواب الليبي عن دوافع القرار.

كما ذكر فتحي المريمي، المستشار السياسي لصالح، في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تأجيل المستشار عقيلة صالح زيارته إلى الجزائر، حيث كانت بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.

وكان مقرراً أن يناقش صالح مع الرئيس الجزائري ووزير خارجيته صبري بوقادوم، العدوان التركي على بلاده وآخر تطورات الوضع في ليبيا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعرب عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية.

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وفي مقابلة مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، مؤخراً، أكد تبون بأن أن مساعدة بلاده لجارتها الشرقية ليبيا على الخروج من داومة الحرب التي تعيشها، أمر يثير استياء بلدان تحركها أطماعها الاقتصادية، في إشارة إلى تركيا.

وقال الرئيس الجزائري إن "تقديم المساعد لليبيا واجبنا، غير أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية"، في إشارة إلى تركيا.

وجدد رفض بلاده للحل العسكري، وكشف عن دور جزائري لحل الأزمة الليبية وصفه بـ"الجدي لتهدئة الوضع في هذا البلد".

وشدد على أن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى 3 أعوام".

وأكد بأن حكومة الوفاق – غير الدستورية – "تجاوزتها الأحداث"، ودعا إلى ضرورة تشكيل مجلس رئاسي يمثل جميع الليبيين، في إشارة جديدة إلى زيادة عزلة السراج وميليشياته بعد استقوائه بتركيا والدواعش وتحويله القرار الليبي إلى أنقرة.



