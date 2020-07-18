البنتاجون يحظر رفع علم الكونفيدرالية على المنشآت العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، قرارا يحظر رفع علم الكونفيدرالية، والأعلام الممثلة لأفرع القوات المسلحة على المنشآت العسكرية.

وذكرت وكالة الأسوشيتد برس، أن المذكرة التي وقعها وزير الدفاع مارك إسبر، تتضمن عدم رفع أي علم غير الأمريكي، على المنشآت العسكرية، بعد الجدل الذي أثير بسبب العلم الكونفيدرالي، الذي ظهر خلال المظاهرات التي اندلعت احتجاجا على مقتل الأمريكي جورج فلويد.

ويتألف علم الكونفيدرالية من مستطيل أبيض في أعلى زاويته اليسرى مربع أحمر يتوسطه صليب أزرق قطري بداخله نجوم صغيرة بيضاء، وكان هذا العلم يمثل الولايات الجنوبية التي رفضت إلغاء العبودية خلال حرب الانفصال (1861-1865)، ويمثل بالنسبة إلى كثيرين رمزاً للماضي العنصري للبلاد.

وقال وزير الدفاع مارك إسبر في بيانه، إن الأعلام تعتبر رموزا قوية، خاصة داخل المجتمع العسكري الذي تمثل فيه الأعلام مهاما وتاريخا مشتركا، وصلة خالدة بين المقاتلين.

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وأضاف: "يجب أن نركز دائمًا على ما يوحدنا، وواجبنا المشترك في الدفاع عن الأمة، ويجب أن تتوافق الأعلام التي نرفعها مع الضرورات العسكرية الخاصة بالانضباط والنظام، والمساواة والاحترام بين جميع أفراد الشعب الأمريكي، ونبذ الرموز الخلافية".

وإلى جانب العلم الأمريكي، قدمت وزارة الدفاع قائمة بمجموعة من الأعلام المجازة، والممثلة للقوات المسلحة.

وقال الجنرال في الجيش مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، في بيان إن العلم الأمريكي هو رمز الدستور الذي أقسم أفراد الخدمة على حمايته."

وحظر سلاح مشاة البحرية، العلم الكونفدرالي، حيث قام الجنرال ديفيد بيرجر، قائد سلاح مشاة البحرية، بتوجيه قادته في أوائل يونيو/حزيران لمنع علم الكونفدرالية، وقال بيرغر :إن" هذا العلم، الذي يتبناه البعض كرمز للتراث، "يحمل القدرة على إشعال مشاعر الانقسام" ويمكن أن يضعف تماسك الوحدة الذي يتطلبه القتال.

وخلال الاحتجاجات الضخمة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة في مايو/ أيار الماضي، كان أحد مطالب المحتجين التخلص من هذا العلم، وإزالة تماثيل الجنرالات الكونفدراليين، والشخصيات التي كانت مناهضة لإلغاء العبودية.