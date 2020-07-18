الجيش الإسرائيلي يعتقل 69 فلسطينية منذ بداية العام الجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 69 امرأة وفتاة خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق معطيات نشرها مركز "فلسطين لدراسات الأسرى".



وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر: إن الاحتلال يستهدف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقالات والاستدعاءات، ولم يستثنِ القاصرات منهن، وكبار السن، والمريضات والجريحات.

وأضاف الأشقر أن أعداد الأسيرات في سجون الاحتلال وصلت لـ 41 أسيرة، غالبيتهن في سجن الدامون، إضافة إلى عدد آخر في مراكز التوقيف والعزل.

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وأوضح أن 25 يخضعن لأحكام مختلفة، 8 منهن يقضين أحكاماً بالسجن فوق 10 سنوات، وأسيرة واحدة تخضع للاعتقال الإداري، والباقيات لا يزلن ينتظرن محاكمات.

وأشار الأشقر إلى أن معظم حالات الاعتقال التي استهدفت النساء خلال النصف الأول من العام جرت في مدينة القدس المحتلة منهن القاصرات ميار النتشة (16 عاماً)، ومرام النتشة (17 عاماً)، والفتاة آية محيسن (17 عاماً)، والسيدتان سوزان المبيض، وابتسام عوض، وهما في الـ50 من العمر.

وواصل الاحتلال اعتقال المرابطات في المسجد الأقصى، وأفرج عنهن جميعاً شرط الإبعاد عن الأقصى مدَدًا مختلفة، كما واصل استهداف زوجات وأمهات الأسرى في السجون والشهداء.

واعتقلت قوات الاحتلال والدة وزوجة الشهيد ماهر يوسف زعاترة، من جبل المكبر شرق القدس، وأطلقت سراحهن بعد التحقيق.

واستدعت زوجة الشهيد "مصباح أبو صبيح" للتحقيق مها في مركز تحقيق "المسكوبية"، وهى والدة الأسير صبيح أبو صبيح.