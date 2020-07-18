العربية: قبرص تسلم اميركا عنصرا من حزب الله متهما بتجارة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل أن السلطات في قبرص سلمت الولايات المتحدة الأميركية عنصرا من حزب الله متهما بتجارة المخدرات.



يأتي ذلك بعد 4 أعوام على فتح قضيته في ولاية فلوريدا الأميركية إثر شبهات وتهم تتعلق بغسل أموال وتهريب مخدرات، حيث صادقت المحكمة العليا في قبرص على أمر بتسليم رجل يُشتبه بأنه عضو في حزب الله اللبناني إلى الولايات المتحدة، حيث سيمثُل أمام المحكمة في قضيّة غسل أموال، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القبرصية الرسميّة.

كما أشارت الوكالة إلى أن المحكمة العليا رفضت طلب استئناف قرار قضائي سابق صدَرَ في أيلول/سبتمبر 2019 يقضي بتسليم المشتبه به المعروف فقط باسم دياب.

إلى ذلك، أمرت المحكمة العليا بأن يبقى المشتبه به رهن الاحتجاز إلى أن تقوم وزارة العدل القبرصية بتسليمه.

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والمشتبه به مطلوب من سلطات ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب شبهات بعمليات غسل أموال تعود إلى تشرين الأول/أكتوبر 2016.

كما تُفيد وثائق طلب التسليم بأن الرجل يواجه تهماً عدّة تتعلّق بغسل أموال والتآمر بهدف غسل أموال قيمتها أكثر من 100 ألف دولار (نحو 90 ألف يورو).

إلى ذلك، قالت المحكمة إن المشتبه به - بصفته عضواً في حزب الله الشيعي اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة - تآمرَ مع أفراد في العام 2014 لغسل أموال مصدرها تهريب مخدّرات.

يشار إلى أن دياب اعتقل في آذار/مارس 2019 في مطار لارنكا بقبرص، لدى وصوله من لبنان. وألقت الشرطة القبض عليه بعد اكتشافها أن هناك مذكرة اعتقال أميركية بحقه.